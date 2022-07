La base Faustine Parra és el quart fitxatge de l’Uni

L’Spar Girona va anunciar ahir l’arribada de la base Faustine Parra (1,65), que jugarà a les ordres de Bernat Canut al llarg de la pròxima temporada. La jugadora francesa, que justament complia dimecres 22 anys, no podria haver celebrat millor el dia del seu aniversari.

Parra, que destaca per la seva bona visió de joc i una gran capacitat ofensiva, tindrà llicència amb el Tordera - Uni Girona, de Copa Catalunya, però estarà en dinàmica diària del primer equip. És la mateixa situació en què es trobarà durant aquest curs Berta Ribas, que dilluns va ser presentada amb el Tordera després que el club de Copa Catalunya i l’Uni acordessin vincular-se per treballar en la formació joves jugadores.

Parra ja porta tres anys a Girona, al GEIEG, on la temporada passada va firmar una bona mitjana de 16.7 punts, a més de 3.3 rebots i 2.3 assistències. D’aquesta manera, la francesa va aconseguir una valoració per partit de 16.7 a la Lliga Femenina 2. Abans d’unir-se a les grupistes, on va arribar per motius acadèmics, la base havia jugat també al TMB Basket francès.

De fet, Faustine Parra era l’única jugadora del GEIEG vinculada a l’Uni, per això Pere Puig, director esportiu, dubtava si l’arribada de la base era «un fitxatge o una renovació». «Estem molt contents, és una jugadora que coneixem i amb moltes ganes de demostrar que aquest és un pas encertat», afegia el director esportiu.

El que sí que va dir que tenia ben clar Puig és que, «donades les circumstàncies que van passar la temporada passada, ambdues parts teníem una espina clavada», i que estava convençut «que la Faustine pot aportar moltíssim al primer equip i, encara més, que és una jugadora que pot jugar perfectament a Lliga Femenina».

Consumat el seu fitxatge, la base francesa es converteix en la quarta incorporació de l’Uni, després de la també base Laura Cornelius, la pivot Marianna Tolo i l’ala-pivot Irati Etxarri. Totes juntes ajudaran a l’equip a lluitar per ser a l’Eurolliga en el play-off contra el Villeneuve els dies 12 i 19 d’octubre.