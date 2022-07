El Barça Atlètic visitarà el Municipal de Les Forques demà a les set del vespre per jugar el Partit del Centenari de la Unió Esportiva La Jonquera. El club empordanès celebra cent anys d’història i afronta una temporada que es preveu important a la Segona Catalana, en què lluitaran per ascendir després de perdre la categoria aquest mateix any.

D’aquesta manera, el club fronterer ha posat a la venda les entrades del partit a 3 euros per recaptar fons. La jornada, que compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de La Jonquera i la Penya Blaugrana La Jonquera, comptarà amb l’actuació dels Tambors de L’Albera i servirà per homenatjar els difunts Josep Serra, expresident de la UE La Jonquera i exregidor de l’Ajuntament, i Esteve Pous, fundador de la Penya Amics del Barça de la Jonquera Per la banda blaugrana, el matx serà el primer partit de preparació d’una nova temporada a la 1a RFEF, amb l’estrena de Rafa Márquez a la banqueta del Barça Atlètic. El club va anunciar dijous passat la contractació del tècnic mexicà, que va signar a les oficines de la Ciutat Esportiva un nou contracte amb Can Barça. El mexicà ha assumit les regnes del filial amb un doble objectiu: polir les perles de la Masia i exigir una màxima competitivitat esportiva que permeti a l’entitat tenir els seus dos primers conjunts l’elit. La seva estrena causa màxima expectació a l’Alt Empordà.