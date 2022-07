Kameron Taylor (Landover, 1994) és nou jugador del Bàsquet Girona 2022-23. L’escorta nord-americà (198 cm.) ha jugat a la màxima categoria alemanya (Bundesliga Basketball) i israeliana (Ligat Winner) i dues competicions continentals: Eurolliga i la Basketball Champions League.

Taylor va completar la seva etapa universitària als Seton Hill Griffins i el curs 2016-17 va fer al salt a Europa a l’Erdgas Ehingen de la ProA, la segona divisió alemanya. La temporada següent va tenir dues experiències més en la mateixa categoria (Dragons Rhöndorf i s.Oliver Baskets) abans de recalar al Pecsi VSK-Veolia de la màxima competició hungaresa el curs 2018-19.

La temporada 2019-20 tornaria a Alemanya per estrenar-se a la Basketball Bundesliga, la primera categoria del bàsquet alemany, al Brose Bamberg. El curs següent fitxaria per l’Hamburg Towers, també de la Basketball Bundesliga. Aquest darrer curs ha fet el salt al Maccabi de Tel Aviv d’Eurolliga, on se’n va anar al SIG Strasbourg de la màxima categoria francesa el gener.

Kameron Taylor té experiència en dues competicions continentals: l’Eurolliga (Maccabi Tel Aviv) i la Basketball Champions League (Brose Bamberg i SIG Strasbourg).

Kameron Taylor es va mostrar emocionat amb la seva arribada a Girona: “Estic emocionat d’arribar a la ciutat i conèixer el projecte, els companys, l’afició i l’staff: a tothom. No puc esperar més per contribuir en aconseguir la temporada més exitosa que puguem tenir”. Per altra banda, Jordi Plà i Comas, director esportiu, explica que "en Kameron Taylor és un jugador que des del seu talent físic pot defensar totes les posicions del perímetre i que, sense destacar especialment en una faceta determinada, ofensivament té la capacitat de ser un valor positiu per l’equip en aspectes diversos del joc”.

Taylor, el cinquè fitxatge

El nord-americà és el cinquè fitxatge del Bàsquet Girona 2022-23 després de les arribades de Quino Colom, Pato Garino, Roko Prkacin i Pol Figueras. A més, el club també va anunciar fa pocs dies la renovació de Jaume Sorolla, que continuarà a l’ACB. D’aquesta manera, Aíto Garcia Reneses veu com la direcció esportiva posa a la seva disposició una plantilla competitiva. Amb el fitxatge de Prkacin confirmat, el tècnic madrileny ja compta amb nou jugadors per aquesta temporada: els quatre fitxatges (Colom, Figueras, Garino, Prkacin i el mateix Taylor) i Josep Franch, Máximo Fjellerup, Èric Vila, Jaume Sorolla i Marc Gasol.