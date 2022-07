Després del meritori empat contra el Barça (1-1), l’Olot començarà de nou la temporada dilluns vinent per preparar el debut a Segona Federació. El club va anunciar ahir que el tradicional partit amistós solidari contra el Nàstic per recaptar fons per Càritas Garrotxa es disputarà el proper dimecres 10 d’agost a l’estadi Municipal d’Olot (19 hores).

Tota la recaptació de l’amistós contra els de Raül Agné anirà destinada a l’entitat social garrotxina. El proper duel de pretemporada de l’Olot serà dissabte 30 de juliol davant l’Escala (19 hores) en un estiu carregat de partits per estrenar-se en les millors condicions.