Més talent i joventut per a l’ACB: Roko Prkacin és el quart fitxatge del Girona

Roko Prkacin (Zagreb, 2002) va convertir-se ahir en nou jugador del Bàsquet Girona per a la temporada del debut a l’ACB. L’aler pivot croat de 207 centímetres prové del KK Cibona, equip de la màxima competició croata.

Format a les categories inferiors del mateix club, Prkacin va passar a formar part del primer equip del Cibona de Zagreb, a la màxima categoria croata, la temporada 2018-19 quan tenia només 15 anys. Després d’una breu cessió al KK Rudes, també de primera divisió, va tornar al Cibona a començaments de 2019 fins aquesta darrera temporada. D’altra banda, pel que fa la trajectòria amb el conjunt nacional, Prkacin va passar per les categories inferiors de la selecció croata i va debutar amb el combinat absolut un dia després de fer 18 anys.

El jove aler pivot croat és el quart fitxatge del Bàsquet Girona 2022-23 després de les arribades de Quino Colom, Pato Garino i Pol Figueras. A més, el club també va anunciar fa pocs dies la renovació de Jaume Sorolla, que continuarà a l’ACB. D’aquesta manera, Aíto Garcia Reneses veu com la direcció esportiva posa a la seva disposició una plantilla competitiva. Amb el fitxatge de Prkacin confirmat, el tècnic madrileny ja compta amb nou jugadors per aquesta temporada: els quatre fitxatges (Colom, Figueras, Garino i el mateix Prkacin) i Josep Franch, Máximo Fjellerup, Èric Vila, Jaume Sorolla i Marc Gasol.

Després que la notícia es fes oficial, Roko Prkacin va mostrar-se satisfet d’haver signat amb el Bàsquet Girona: «Estic molt content de firmar amb el club per la gran cultura de bàsquet i el bon ambient. He escoltat grans coses de la ciutat. Segur que jugarem un bon bàsquet i aconseguirem bons resultats aquesta temporada», va assegurar. Per la banda del club, Jordi Plà i Comas, director esportiu, també va parlar del fitxatge del croat: «En Roko és un jugador amb un talent i unes capacitats sensacionals, té un potencial enorme i sap competir al màxim nivell. Per això volem créixer plegats».