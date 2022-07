Robert Lewandowski: «Vaig veure al camp el potencial d’aquest Barça»

Robert Lewandowski és un home a qui li agraden els reptes. A l’ombra de Messi i Cristiano durant molts anys, ha estat en entrar a la trentena quan li han començat a caure els reconeixements que se li havien resistit durant molts anys: ha guanyat les dues últimes Botes d’Or i el The Best de la FIFA els dos últims anys. «Jo soc com el bon vi, espero arribar a ser encara millor», va dir en rebre l’últim premi. Després de signar per quatre anys amb el Barça va assegurar que el seu objectiu era jugar més enllà dels 38. En la seva carrera cap a l’eterna joventut té una arma secreta: la dieta invertida de la seva dona.

Anna, a més de influencer i exkarateka (amb 38 medalles en el seu aixovar), és nutricionista i una de les raons per les quals Robert porta set anys marcant més de 40 gols. A més de començar els menjars per les postres, a casa dels Lewandowski driblen la lactosa, els ultraprocessats i la farina de blat. «Una de les coses més importants és que no mengem aliments fregits, i tampoc gens de menjar ràpid. Només bons aliments i sense lactosa», va confessar la dona de Robert al Bild. «A vegades després dels entrenaments, bevem suc de remolatxa amb canyella o pebre de cayena. Mengem carbohidrats i proteïnes per separat», va explicar Anna, enamorada d’Espanya i qui va convèncer-lo per canviar d’aires.

«La seva dona és nutricionista, quan tens una dona que et controla...», feia broma Joan Laporta amb Hristo Stoichkov sobre aquest tema hores abans que es tanqués definitivament el traspàs del nou golejador, que va tenir una presentació poc convencional. El club li va muntar un «acte de benvinguda» que s’havia ajornat per dues vegades a l’espera que es tanqués el fitxatge oficialment. Van ser menys de 10 minuts d’un esdeveniment poc convencional, sense preguntes dels mitjans de comunicació, en els quals el president blaugrana i la nova estrella van mostrar la seva felicitat mútua per haver decidit unir destinacions.

«Hola, em dic Robert, soc de Polònia i visc a Barcelona», va dir en català i castellà. Va parlar poc. Ho va fer més el sempre expansiu Laporta. El més destacat que va encertar a dir el somrient Lewandowski és que va poder comprovar en directe «el gran potencial» que té el seu nou equip «sobre el camp», en referència a la golejada davant l’Inter de Miami (0-6).

«Ha fet falta molta feina perquè pogués unir-me al FC Barcelona, no ha estat fàcil poder arribar aquí, però el que ha passat en aquests últims dies ha estat increïble», va sentenciar el ja exjugador del Bayern. «Estic preparat per formar part d’aquest club, que té una història increïble i una gran projecció per guanyar títols», va afegir.

Lewandowski, que va martiritzar al Barça amb els seus gols a la Champions, se’l va veure entusiasmat per ajudar el club a tornar al cim de tot. «Com a davanter espero poder marcar molts gols i aportar el necessari perquè l’equip pugui guanyar els partits, aquest és el meu repte». I va agregar: «En el futbol cal tenir ganes de guanyar i estic en el millor lloc per a això».

Va destacar Laporta, per part seva, que «estem recuperant el pes específic i posant al Barça en el món una altra vegada. Anirem fent un equip cada vegada més competitiu en la mesura de les nostres possibilitats».