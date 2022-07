El Girona no comptarà aquesta temporada amb un dels jugadors amb més futur que tenia al planter. El migcampista Unai Hernández ha anunciat aquesta setmana que no continuaria a Montilivi. El futur del jove jugador badaloní, de 17 anys, s’encamina cap al FC Barcelona, que ja hi té un acord tancat. Hernández va participar la temporada passada en algun entrenament amb el primer equip i fins i tot va ser convocat per Míchel pel partit de Lliga al camp de l’Osca. Aquest estiu, el Madrid també s’ha endut, en el seu cas traspassat, el cadet Èrik Vázquez i l’infantil Alejandro Hernández.