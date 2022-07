Ahir va definir-se el calendari de la Lliga Femenina. L’Spar Girona donarà el tret de sortida a la temporada rebent el València BC en un primer duel d’altura a Fontajau, el dia 5 d’octubre. Mentre que la tornada amb el València serà el 16 de febrer.

L’Uni jugarà el primer clàssic amb el Perfumerías Avendia a casa, el dia 10 de desembre, i la tornada, a Salamanca serà el 25 de febrer.

Un altre dia esperat serà el 22 de desembre, pel derbi amb el Cadí La Seu a Fontajau. Bernat Canut i Irati Etxarri hauran d’esperar fins a l’última jornada, el 15 d’abril, per tornar a la que era casa seva el curs passat.

Aquest any, però, hi haurà un altre duel català, amb el Barça CBS. El partit de la segona jornada quedarà ajornat per la prèvia d’Eurolliga de l’Uni, però el 14 de gener les blaugranes visitaran Fontajau.

La FEB també va anunciar que la Copa de la Reina serà entre el 30 de març i el 2 d’abril, i que el play-off de Lliga es farà del 20 al 30 d’abril, amb la final els dies 4, 7 i 11 de maig.

Les dates de la Supercopa

La Supercopa, el primer títol de la temporada, es disputarà entre el 8 i el 9 d’octubre, a Vitòria-Gasteiz. Allà, l’Uni intentarà alçar un trofeu que ja va aconseguir el 2015 i el 2019. Els rivals seran l’Avenida, el València i l’Araski.