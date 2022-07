El Girona vola avui a primera hora cap a Suïssa on aquesta tarda (17:30) disputarà el segon, i segurament el més exigent, partit de la pretemporada contra el Benfica. Un rival que la temporada passada va eliminar el Barça de la Lliga de Campions i que enguany disputarà l’Europa League. Un amistós de prestigi contra un equip de màxim nivell, que el Girona haurà d’encarar, encara, sense reforços i amb els joves del planter com a principal actiu. Amb Borja García, Iván Martín, Kébé i Bernardo lesionats, Míchel repeteix la mateixa convocatòria de dimarts contra el Peralada amb l’única novetat de l’entrada de Marc Domènech, fitxat de la Damm, per Nil Sauret. Tampoc hi serà el tercer porter Lluc Matas.

D’aquesta manera, Míchel desplaça fins a Yverdon-les-Bains, localitat a 80 quilòmetres de Ginebra on es jugarà el partit amb deu jugadors del primer equip: Juan Carlos, Ortolá, Arnau Martínez, Juanpe, Bueno, Terrats, Aleix Garcia, Valery Fernández, Samu Saiz i Stuani. La resta de l’expedició la formen nanos del planter: els centrals Monjonell, Farrés, Comas, Yeray, els carrilers Almansa i Aznar, els migcampistes Sala, Artero i Domènech i els atacants Óscar Ureña, Pau Víctor i Joel Roca. Per la seva banda, el Benfica ja va arribar a Suïssa. El tècnic, l’alemany Roger Schmidt, va desplaçar 28 jugadors entre els quals destaquen el lateral esquerre ex del Barça, Grimaldo, el central argentí ex del València Otamendi, el belga Vertonghen, l’alemany Weigl o el davanter ucraïnès Yaremchuk, entre altres. També hi serà el darrer fitxatge dels portuguesos, el migcampista argentí Enzo Fernández, per qui n’han pagat 18 milions d’euros a River Plate. Sens dubte, un rival que exigirà d’allò més els gironins en la seva preparació.