El danès Jonas Vingegaard va sentenciar ahir el mallot groc d’aquest Tour de França després d’imposar-se al cim del poderós Hautacam. El ciclista del Jumbo-Visma va aconseguir un avantatge d’1’04’’ davant l’eslovè Tadej Pogacar, que, encara a l’espera de la contrarellotge de 40’7 km d’aquest dissabte, ja està, gairebé, a tres minuts i mig del líder.

El que ha estat guanyador de les últimes dues edicions del Tour va atacar fins a cinc vegades Vingegaard durant l’ascens a l’Spandelles, el penúltim port de la jornada, però no va poder distanciar el danès, que va resistir bé les ofensives. Després de caure mentre baixava el port, l’eslovè va perdre l’esma per seguir forçant Vingegaard, que va tenir el gran gest d’esportivitat d’esperar a Pogacar perquè es reincorporés al grup.

Després de donar-se la mà, va tornar l’enfrontament entre els dos ciclistes fins que, quan quedaven 4’5 km per l’arribada, el de l’UAE, tocat per la caiguda, no va poder resistir el ritme imposat pel belga Wout Van Aert, que dimecres va assegurar-se el mallot verd de la regularitat.

La d’ahir va ser la segona victòria d’etapa per Vingegaard al Tour de França, després de la que va aconseguir al Granon en la onzena jornada, quan va prendre-li el mallot groc a Tadej Pogacar. Des de llavors, el danès ha sabut aguantar tots els assalts de l’eslovè i a l’Hautacam va acabar de sentenciar la general per enllestir el Tour i aconseguir, de pas, el mallot del rei de la muntanya.

El tercer de l’etapa va ser, contra pronòstic, Wout Van Aert. En una altra jornada extraordinària, el belga va estar escapat tota l’etapa i va ajudar el seu líder marcant un ritme que Pogacar no va resistir en l’últim ascens. Prement el puny en senyal de victòria, Van Aert va creuar la meta a 2’10’’ del seu company de files.

Geraint Thomas va ser quart a 2’54’’, quasi certificant un tercer lloc a la general que suposaria el tercer podi de la seva carrera al Tour, després de guanyar el 2018 i ser segon el 2019. Gaudu, que va entrar a 2’58’’ i està a 3’05’’ del britànic, serà el quart classificat. Nairo Quintana no va poder seguir el ritme dels millors i va acabar l’etapa a 5’22’’ del guanyador. Així, el colombià va baixar al cinquè lloc de la general, a 5’25’’ del podi. El ciclista d’Arkea haurà de suar per defensar la posició a la crono de dissabte, amb Meintjes a només 18 segons de superar-lo.

Classificació etapa: 1r, Vingegaard, 3h59’50’’; 2n, Pogacar, +1’04’’; 3r, Van Aert, +2’10’’.

Classificació general: 1r, Vingegaard, 71h53’34’’; 2n, Pogacar, +3’26’’; 3r, Thomas, +8’00’’.