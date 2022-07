El Bàsquet Girona cerca la fórmula legal per esquivar una normativa de l'ACB que impedeix que una mateixa persona tingui un càrrec directiu i un altre d'esportiu en un mateix club. És a dir, segons l'ACB, Marc Gasol no pot ser president i jugador alhora. Els estatuts deixen ben clar a l'article 25 que "serà incompatible la condició d'administrador o directiu d'un club, amb l'exercici de qualsevol de les funcions previstes en aquest reglament que estiguin subjectes a la inscripció en les competicions organitzades per l'ACB". El Bàsquet Girona té l'assumpte a mans dels seus assessors per mirar de trobar la millor la solució per tal que Gasol pugui continuar jugant a la pista, encara que hagi de deixar, provisionalment, el càrrec de president.