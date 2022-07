L’Olot està preparant el primer any a Segona RFEF a les ordres de Manix Mandiola i el dia 13 va fer tota una declaració d’intencions empatant 1-1 amb el Barça.

Com va viure l’empat amb el Barça?

No deixa de ser un amistós, però vam treure’n conclusions. Ens va servir per aprendre a patir, que aquest any ens tocarà, i per conèixer millor la gent nova.

Destacaria algú en concret?

Crec que tots, en general, van donar una molt bona imatge. Hi havia tres nois que l’any passat eren al juvenil i van competir bé. Vaig quedar satisfet amb el rendiment dels jugadors.

L’afició també va respondre...

Contra el Barça no crec que hi tornem a jugar, i millor! Espero que els rivals tinguin menys nivell. L’altre dia es va veure que, si li dones una cosa atractiva, la gent respon, i buscarem la manera d’enganxar l’afició.

L’ascens ajudarà. Ja l’havia aconseguit amb l’Eibar i l’Atlètic Baleares, com va ser aquest cop?M’he jugat 10 cops pujar i és el tercer cop que ho aconsegueixo. Per petits detalls, la sort estava amb mi o amb l’altre. Aquest cop va estar amb mi. Com va dir en Míchel, m’ho mereixia. Ara estem il·lusionats amb aquest nou projecte i intentarem estar a l’altura.

Buscarà, doncs, salvar l’equip, com va fer amb l’Eibar a segona?

Aquella era una altra divisió. No conec gaire els equips i no vull menysprear ningú. És una categoria en què competirem bé i el temps ens posarà al nostre lloc. Ja veurem fins on arribem, però en el poc temps que porto amb els jugadors, m’han transmès confiança i crec que podem fer una bona temporada.

De moment, encara no ha perdut amb l’Olot...

Sense perdre es viu molt bé i intentarem continuar, però els rivals ens posaran al nostre lloc. Un o altre t’acaba guanyant, però volem mantenir la inèrcia. Al final, l’important és ser i sentir-nos importants.

I amb quin futbol voldrà fer-ho?

Intentarem optimitzar les característiques de cada jugador. Si anem bé jugant al peu i arribem i fem gols, jugarem al peu. Si estem millor jugant en llarg, doncs en llarg. Jugarem al que millor sàpiguen fer els que estiguin al camp.

Seguiran sent importants, també, els joves de la casa?

Segur que sí. De moment hi ha 3 nois que han pujat del juvenil. En Terma, de fet, encara ho és. Crec que tindran el seu paper a l’equip, no només per què són de casa, si no per què tenen nivell i són competents.

També va tornar Blázquez, que estava lesionat...

No te’n puc dir gaire fins que el vegi més. Va rebre l’alta uns dies abans del partit amb el Barça i no el conec prou. Tant de bo pugui jugar, o, si no, que el que jugui sigui millor que ell i la competència faci millor l’equip.

Tampoc ha pogut veure gaire dos dels nous fitxatges, els davanters Forgas i Busquets...

Dels tres davanters que han arribat, dos estaven lesionats quan van incorporar-se.Espero que dilluns, quan comencem a entrenar amb tot el grup, puguin ser-hi.

El dia del Barça, Batalla era l’únic porter del primer equip, busca reforços sota pals?

L’exigència de l’equip demana un porter que tingui més experiència i doni més garanties que els joves. Crec que arribarà algú.

A més d’aquest possible porter, algun fitxatge més?

Segurament, per un conveni que crec que sol ser així, vinguin un parell de nois cedits del Barça. A part d’ells, segurament, com a molt, vindrà un migcampista.

Sent que l’Olot, per la vessant social que demostra, és un club especial?

Sí, és un club diferent a la resta. Està molt involucrat amb la qüestió social. Ajuda migrants, discapacitats... i no he conegut mai cap equip així.

S’hi veu en un futur?

Jo vull que, on sigui, tots siguem feliços. En el futbol és complicat, l’experiència em diu que manen els resultats. Però si estic tant a gust com ara, m’agradaria ser aquí molt temps. El temps ens posarà a tots al nostre lloc.

Així, hi ha Manix per estona?

Si et desmoralitzes no et pots dedicar a això, has de ser conscient que si no ets capaç de creure en tu poca cosa podràs transmetre. Mentre continuï creient en mi, seguiré estant-hi.

Pensa, en un futur, a tornar a casa?

Mai se sap, però ara només penso en l’Olot, en el present. El futur pot venir tot just començar, si perdem 4 partits seguits.