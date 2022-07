El davanter gabonès del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang va mostrar la seva alegria pel fitxatge del polonès Robert Lewandowski, amb qui va compartir vestuari en el Borussia Dortmund en la temporada 2013/14, on van signar entre tots dos 40 dianes, per la qual cosa donaran "el millor" per a millorar els seus números.

"Quan es va fer oficial el fitxatge de Lewandowski vaig estar content i feliç. Ara tenim més experiència i, per tant, ho podem fer millor que en el passat. Estic segur que tots dos oferirem el millor de nosaltres per a millorar els números que vam tenir en el Dortmund", va dir Aubameyang en una entrevista en ESPN FC. L’arribada del davanter polonès augmentarà el nivell del quadre culer. "Estic molt content també perquè el Barça podrà competir per a guanyar títols amb tots els grans davanters que té; també tenim molt bons migcampistes i defenses", va apuntar en la pretemporada als Estats Units. En la nòmina d’atacants continuarà Dembélé, també company de Aubameyang al Borussia Dortmund. "La seva qualitat és una autèntica bogeria i cada vegada que joc amb ell en el terreny de joc gaudeixo", va afegir el davanter africà, que va arribar el gener passat al Barça.