El Juventus es consolida a Lloret

Gràcies a l’efecte dominó que ha generat la fusió del Costa Brava amb el Badalona, amb la conseqüència directa de la dissolució del filial del club gironí, el Juventus Lloret s’estrenarà a la Segona Catalana la temporada que ve. No ascendeix de manera directa perquè el Calonge es va proclamar campió de la categoria —Tercera Catalana, Grup 18— amb només un punt de diferència, i tot i no assaborir la glòria d’aixecar un títol que van perseguir fins a l’última jornada, l’ascens administratiu comporta el mateix premi: escalar una categoria.

La història de la Juventus Lloret és ben curta, de només quatre anys, i neix d’una iniciativa oficial de la Vecchia Signora. Fa vuit anys la Juventus de Torí va posar en marxar la Juventus Academy amb la intenció d’obrir acadèmies oficials del club arreu del món i consolidar el projecte esportiu ampliant el ventall de joves futbolistes sota la seva tutela més enllà de les fronteres italianes. Durant els primers anys de vida de la iniciativa es van fundar acadèmies als Estats Units, Brasil o Suècia. Ara ja se’n compten a més de 50 països i a tots els continents.

La majoria funcionen com a clubs regionals, però estan supeditats a les ordenances de la Juventus, que els proporciona el paraigua legal, la marca, la roba esportiva i altres tipus de serveis, com gimnasos o assessorament esportiu. Els directius de les Juventus Academy només han de procurar que el club sigui solvent econòmicament, operació que en el cas del club lloretenc se salda amb els ingressos de les fitxes del futbol base. A canvi de tot plegat, però, els gestors de les acadèmies han de garantir a la Juventus un dret preferencial respecte altres clubs interessats en la contractació de qualsevol futbolista, tant en els jugadors de categories inferiors com en els d’amateur.

La Juventus Lloret va passar a formar part d’aquesta ambiciosa xarxa de la Vecchia Signora gràcies a en Giuseppe Violi, un italià instal·lat a Lloret de Mar des de fa anys. Violi exerceix de president de la institució i, juntament amb altres italians que resideixen a la Costa Brava com el primer president Gustavo Gregorini, va fundar el club l’any 2018 amb només dos equips de futbol base: un cadet i un infantil masculí. Des d’aleshores ençà, el club ha anat creixent de mica en mica i actualment ja compta amb cinc equips. A més del cadet i l’infantil, que es mantenen, la Juventus Lloret també competeix en categoria aleví i juvenil masculí i en el sènior que l’any que ve s’estrenarà a Segona Catalana.

A tot això, cada mes els responsables de la societat passen informes de seguiment d’alguns jugadors destacats que arriben a les oficines de Torí. En aquests informes s’expliciten algunes propostes de joves talents que podrien interessar per a les categories inferiors de la Vecchia Signora, i en cas que s’ignorin o s’esmenin, els directius de la Juventus Lloret, que tenen proximitat amb algunes agències d’scouting, busquen vies alternatives. Enguany un jove jugador ha canviat Lloret pel Bologna FC i fa un parell de temporades dos nois van acabar a les categories inferiors de la Lazio. A més, els directius del club, a través d’aquestes agències d’scouting, tenen una relació directa amb el Montpellier SC, motiu pel qual organitzen amistosos anualment entre els conjunts de la base. El president Giuseppe Violi creu que això és un valor afegit: «La mainada que juga al nostre club ha de saber que té una mica més de possibilitats de recalar a les files d’un club gran, amb el que fins i tot es puguin guanyar la vida», explica.

Tot i així, no tota la història de la Juventus Lloret ha estat de flors i violes. El club lloretenc té la intenció i els recursos per somiar encara amb escalar més categories, i així ho assegura el president Violi: «La idea per aquest any que ve és seguir mirant amunt. Volem competir la lliga i l’ascens». Ara bé, també n’és conscient que serà complicat i que s’hi hauran de dedicar a fons, solucionant primer alguns problemes interns: «Ens és complicat, a vegades, perquè juguem al Camp del Molí. Hauríem de trobar una alternativa», explica. Actualment Lloret de Mar té dos camps: el Camp de Futbol Municipal, on hi juga exclusivament el CF Lloret, i el Camp del Molí, que comparteixen tots els altres clubs del municipi. Això comporta poques hores disponibles per a cada club, així com la impossibilitat d’ampliar-les. En Giuseppe Violi assegura que trobar una solució a aquest problema és el següent pas a seguir: «Volem fer un equip guanyador i competirem el títol juguem on juguem», sentencia.