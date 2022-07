Marc Gasol haurà d’aparcar la presidència per continuar jugant

Dimecres passat, l’assemblea general de l’ACB va aprovar l’admissió del Bàsquet Girona com a soci i participant de la competició d’aquesta temporada 2022-23. El conjunt presidit per Marc Gasol serà un dels dos nouvinguts, juntament amb el Granada, i competirà amb normalitat a la Lliga. De fet, la direcció esportiva ja fa setmanes que treballa en la planificació de la plantilla. Tanmateix, el club s’ha trobat amb un entrebanc burocràtic que mira d’esquivar com pot i que podria obligar a canviar l’òrgan directiu. Segons marquen els estatuts de l’ACB, una mateixa persona no pot tenir un càrrec directiu i un altre d’esportiu en un mateix club. És a dir, segons l’ACB, Marc Gasol no pot ser president i jugador alhora del Bàsquet Girona. Els estatuts deixen ben clar a l’article 25 que «serà incompatible la condició d’administrador o directiu d’un club, amb l’exercici de qualsevol de les funcions previstes en aquest reglament que estiguin subjectes a la inscripció en les competicions organitzades per l’ACB». Aquesta normativa ja va impedir Sergio Scariolo a principis del 2000 exercir d’entrenador i de mànager general del Madrid.

En cap cas aquest entrebanc sasejarà la planificació esportiva del Bàsquet Girona, que continua reforçant-se i aquesta setmana ha tancat les incorporacions de Roko Prkacin (Cibona) i Kameron Taylor (Estrasburg). A més a més, el club ja havia anunciat els fitxatges de Quino Colom (PAOK), Patricio Garino (Nanterre) i Pol Figueras (Palma). Per la sava banda, Fjellerup, Vila, Franch i Sorolla continuen de la temporada passada i el club treballa per tancar l’arribada de Pierre Oriola (Barça) i de com a mínim, un exterior més. La normativa tampoc farà canviar de plans Marc Gasol en la voluntat de continuar competint a la pista. En aquest sentit, l’entitat té l’assumpte en mans dels seus assessors per mirar de trobar la millor la solució per tal que el de Sant Boi de Llobregat pugui continuar jugant, encara que hagi de deixar, provisionalment, el càrrec de president.