Amb el Chelsea havia d’haver-hi un enteniment, algun tipus de complicitat. Al cap i a la fi, el Barça aspira a reconstruir la defensa amb la captació de peces a l’engròs de Stamford Bridge. El central Christensen ja forma part de la nòmina blaugrana sense necessitat de negociar res amb els anglesos. Molt fàcil. Per Marcos Alonso i César Azpilicueta, per contra, fa falta trucar a Londres, pactar un preu pel lateral, que acaba contracte enel 2023, i també pel polivalent navarrès, prorrogat un any més pel seu notable rendiment.

Entremig ha irromput un duel d’interessos personificat en Jules Koundé, central francès de 23 anys del Sevilla que atreu tots dos clubs. Tots dos han llançat xifres de diners fabuloses sobre la taula del director esportiu andalús, Ramón Rodríguez, Monchi. Una mica més els anglesos, segons les darreres informacions del mercat. Semblava una partida tancada en favor del club que ara presideix el nord-amiercà Todd Boehly, però al Barça no es dóna l’opció Koundé per perduda. El torcebraç continua, encara que es dona per descomptat que sembla difícil que l’entitat blaugrana guanyi totes les mans de la baralla de cartes.

Si el que es mostra de cara al públic serveix d’indicació es diria que al costat del Chelsea no hi ha satisfacció precisament amb la direcció barcelonista. Thomas Tuchel, el tècnic dels ‘blues’, va admetre estar "una mica molest" per l’opa realitzada sobre Azpilicueta. Pel fet en si i per les quantitats discutides. El Chelsea va pagar recentment 40 milions al Nàpols pel central Koulibaly, de 31 anys, i a això va al·ludir el tècnic alemany. "Només haig de fer la comparació entre el que ens ha costat portar Koulibaly, que és molt i que és també internacional i més o menys de la mateixa edat". El Barcelona remena quantitats molt menors per a endur-se el navarrès, fet que no entén Tuchel. "Nosaltres tenim a un internacional espanyol que és capità aquí. Els veig al mateix nivell, però el Barcelona no, així que no estic segur si li vull donar el que vol, perquè és un gran jugador. El meu treball no és només donar-li a ell el que vol, sinó buscar el que és millor per al Chelsea", assegruava el tècnic alemany.

En aquest sentit, caldrà esperar com es desenvolupen les hores que vénen tot i que algunes fonts asseguraven que el Barça tenia un acord tancat amb Koundé i el Sevilla perquè el central francès vesteixi de blaugrana aquesta temporada. Si Laporta guanya la partida al Chelsea amb Koundé, caldrà veure com respon el conjunt anglès en les negociacions per als fitxatges d’Azpilicueta i Marcos Alonso.