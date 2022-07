Dani Alves ja és oficialment nou jugador dels Pumas de la UNAM, equip de la Primera Divisió Mexicana. L’internacional brasiler va firmar el contracte per un any. La previsió és que dimecres 27 de juliol se celebri la presentació davant l’afició. Alves, que ha jugat la darrera temporada sota les ordres de Xavi, buscava minuts per disputar el Mundial.