Realitat Millorada: L’altra cara de l’Olot-Barça

No havia de ser un partit solidari, ja que era la clausura dels actes de celebració del centenari de la UE Olot. Però ja se sap tot el que genera el FC Barcelona allà on vagi i calia aprofitar-ho. La imatge va donar la volta al món. Els jugadors del conjunt garrotxí i el blaugrana portaven unes ulleres de colors fetes de cartró quan van fer-se la fotografia de rigor abans que l’àrbitre xiulés l’inici de l’amistós. Però què representava tot allò? Era un fotomuntatge? No. Era la visibilització del projecte Realitat Millorada de la Fundació A. Bosch, amb la col·laboració de la Fundació Aladina i la Fundació Small, per millorar la vida dels infants que pateixen càncer. Concretament, persegueixen l’objectiu de recollir més de 6 milions d’euros per remodelar la Unitat d’Oncologia i Hermatologia Pediàtriques de la Vall d’Hebron.

«Per nosaltres suposava l’oportunitat de donar a conèixer el projecte. Una difusió d’aquest nivell ens permet contribuir una mica més en la recaptació per aconseguir acondicionar i humanitzar la zona d’oncologia pediàtrica de la Vall d’Hebron», explica la directora de la Fundació A. Bosch, Cristina Sanz. La «bona relació» que hi ha hagut des de sempre amb l’Olot, tenint en compte que la Fundació A. Bosch va ser creada l’any 2004 pel grup d’alimentació Noel que té seu a la Garrotxa, va dur-los a fer la petició de tenir presència en l’amistós contra el Barça mitjançant les ulleres Realitat Millorada. El club olotí no va tenir cap inconvenient. Al contrari. «Al febrer ja es va fer una acció similar en un partit de Lliga», comenta. El duel contra la Pobla de Mafumet va tenir molta menys repercussió mediàtica, però cada gest suma. A més a més, igual que dimecres de la setmana passada l’Olot va permetre posar una paradeta dins el recinte del Municipal en la qual el públic podia comprar les ulleres, que estan creades íntegrament pels infants de la planta d’oncologia pediàtrica de la Vall d’Hebron, i fer donacions.

Encara no s’està acabant de fer el recompte del que es va aconseguir, però des de la Fundació A. Bosch estan satisfets amb l’impacte que va tenir. Sanz diu que «partint de la base que no era un partit solidari, sinó un esdeveniment amb motiu del centenari, vam tenir l’ocasió de donar a conèixer el projecte». «No va ser una acció recaptatòria», afegeix. «Falta temps per avaluar, però tenint en compte que el Barça també ho va compartir al seu compte de Twitter (també l’Olot, és clar) i que TV3 ho va retransmetre en directe podem valorar-ho de manera molt positiva», apunta.

El projecte té el repte d’arribar als 6.172.432,40 euros, que és el pressupost de l’obra que impactarà directament en el benestar dels nens i adolescents malalts de càncer ingressats a la Vall d’Hebron amb una zona infantil, una d’adolescents, una de trasplantaments hematopoètics i teràpies avançades i diversos espais de descans perquè l’estada a l’hospital sigui més amable i hi pugui haver un major acompanyament familiar. «De moment, hem superat els 5 milions. Estem en la recta final, però encara ens falta un milió i farem tot el possible per aconseguir-lo. De mica en mica, el projecte va arribant a més gent per fer-ho possible», assegura Sanz. Que l’Olot i el Barça sortissin al terreny de joc amb les ulleres Realitat Millorada hi va contribuir.