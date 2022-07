Les Herbalife Series, competició oficial 3x3 de la Federació continua el seu circuit aquest estiu i aquest cap de setmana ha fet parada a Barcelona. En una pista instal·lada al Moll de la Marina, al Port Olímpic, el Bàsquet Girona masculí va coronar-se campió de la prova gràcies a la victòria a la gran final contra el 3x3 Madrid. Per la seva banda, l’equip femení es va quedar a les portes de lluitar pel títol, en perdre a les semifinals contra, precisament, el 3x3 Madrid.

L’equip integrat per Nacho Martín, Àlex Llorca, Sergio de la Fuente i Javi Vega va desfer-se a les semifinals del Bit2me Onil 3x3 per 15-17 i a la final no li van tremolar les cames per fer valer la seva condició de favorit davant el 3x3 Madrid (22-16). Pel que fa a la categoria femenina, l’equip que presideix Marc Gasol va quedar eliminat a les semifinals després de perdre per un ajustat 10-12 contra el 3x3 Madrid. El títol va ser per al Be Goat Team, on hi juguen Helena Oma i Georgina Bahí, que va superar les madrilenyes per 13-14 en una emocionant gran final.