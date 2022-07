Laia Palau va retirar-se com a jugadora de bàsquet professional, però ja va deixar clar que no es desvincularia d'aquest esport ni de l'Spar Girona. Després d'agafar les regnes de la base liderant el nou projecte de l'Spar Girona amb l'Acadèmia Laia Palau, de la qual n'és la directora, l'excapitana agafarà el relleu de Pere Puig i es convertirà en la directora esportiva de l'Uni. Al seu torn, Pere Puig deixa el càrrec per dur a terme funcions directives dins de la junta segons ha explicat aquest matí el club en un comunicat.