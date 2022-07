A la ciutat on no s’apaguen els llums, les festes duren fins a la matinada i els casinos mai abaixen la persiana, el brasiler Raphinha es va autoregalar la seva primera gran nit lluint la samarreta del Barça. Amb un xut espectacular amb l’esquerra després d’un error del seu compatriota Eder Militao a la sortida de la pilota, l’extrem va donar la victòria als blaugrana en el clàssic amistós contra el Reial Madrid (0-1) celebrat la matinada de dissabte a diumenge a Las Vegas (EUA). El golarro del brasiler va ser el més vistós d’una nit que també va veure el debut amb el Barça del polonès Robert Lewandowski, que es va mostrar molt actiu i persistent en una primera part de domini sòlid dels jugadors de Xavi Hernández.

Per la part del Reial Madrid, que va millorar després del descans amb la sortida del seu mig del camp habitual i que va patir les baixes de Karim Benzema i Dani Carvajal, es van estrenar l’alemany Rüdiger i el francès Tchouameni, grisos com tot l’equip de Carlo Ancelotti en els primers 45 minuts.

«Estem contents perquè crec que hem donat bones sensacions, que és el més important (...). Als culers ens agrada molt guanyar al Madrid i crec que això és també important per a la moral dels jugadors», va dir Xavi. El mateix opinava Jordi Alba assegurant que «els clàssics no tenen mai res d’amistosos». Mentre que Carlo Ancelotti va comentar que «ha sigut un bon partit contra un fival molt fort». «He intentat donar minuts a tothom per la condició física», va afegir el tècnic blanc.