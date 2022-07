El danès Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) va ser aclamat ahir a París com a nou rei del Tour de França al final de la 21a i última etapa disputada amb sortida i arribada a la capital francesa amb un recorregut festiu i monumental de 115,6 km, sobre el qual es va imposar a l’esprint el belga Jasper Philipsen (Alpecin), que va signar un doblet.

A la festa que va posar colofó a la 109a edició del Tour, la més ràpida de la història amb una mitjana superior als 42 km/hora,s’hi va sumar Philipsen per emportar-se la glòria de guanyar en un lloc tan emblemàtic com els Camps Elisis de París. El ciclista d’Ham va guanyar per velocitat, i amb autoritat, al neerlandès Dylan Groenewegn (BikeExchange) i al noruec Alexander Kristoff (Intermarché), dins d’un escamot que va tancar la carrera amb un temps de 2h:58.32, a una mitjana de 38,8 km/hora.

En la part de darrere del pilot, vestit amb el mallot groc, envoltat pel seu equip i emocionat pel seu primer Tour, va entrar Vingegaard (Hillerslev, 25 anys), formant ja part de la història de la «gran boucle» com el segon danès que guanya el Tour, després del controvertit Bjarne Riis, que va vèncer el 1996. Un triomf especial per a Dinamarca i per al propi Vingeggard, un noi que per ser professional es va buscar la vida en una empresa empaquetant peix de 6 a 12 del matí, i que se n’anava de vacances a la caravana del seu pare, Klaus, per pujar amb 17 anys els ports mítics del Tour.

Classificació de l’etapa: Philipsen, 1r, 2:58.32; Groenewegen, 2n, 6’’; Kristoff, 3r, 4’’.

Classificació general: Vingegaard, 1r, 79:33.20; Pogacar, 2n, +2.43; Thomas, 3r, +7.22.