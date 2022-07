El Barça avança les obres de remodelació del Camp Nou, que pateixen un retard considerable d’anys, executant una part dels treballs que estaven previstos per a la campanya 2023-24, quan el primer equip jugarà ja a Montjuïc. A partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre es durà a terme l’enderroc d’un terç de la graderia del Gol Sud. El club vol aprofitar l’aturada de la competició que hi haurà aquesta temporada a causa del Mundial de Qatar (del 21 de novembre al 18 de desembre) per guanyar temps i, alhora, comprovar el ritme que es podrà aconseguir quan les obres estiguin en ple rendiment. Els treballs se centren en una tercera part de la grada superior, així com l’anell exterior d’accés, i afectaran directament a 3.182 abonats de la zona, encara que se suprimiran 3.782 localitats. Els socis seran reubicats.