La plantilla de l’Olot va reprendre ahir la pretemporada deu dies després de celebrar el partit del Centenari contra el Barça de Xavi Hernández (1-1). Manix Mandiola i el seu cos tècnic van optar per realitzar aquesta aturada tenint en compte que l’inici de competició es preveu pel cap de setmana del 3 i 4 de setembre.

D’altra banda, el club garrotxí també va reprendre l’activitat en matèria de fitxatges. Ahir va presentar les incorporacions del central barceloní Gonzalo Pereira i el davanter gironí Ferran Brugué. Ambdós fitxatges ja s’havien anunciat oficialment, però encara no s’havien presentat amb la deguda cerimònia.

Gonzalo Pereira és un central barceloní de 25 anys que aterra a la Garrotxa procedent de la Penya Deportiva de Santa Eulària. Pereira compta amb experiència a Segona amb el Reus i a Segona B amb Calahorra, Águilas i Llevant B. A més a més, va debutar a Primera amb el Llevant. Ell mateix es defineix com «un central ràpid amb bona sortida» que se sent «còmode jugant amb defensa de tres centrals». El futbolista barceloní celebra la seva arribada a terres garrotxines: «M’he trobat un vestidor alegre amb ganes de treballar i millorar». De cara als objectius que es presenten amb la nova temporada, va assegurar que «serà una lliga dura amb equips forts» i que «caldrà estar units i tenir una idea clara».

Per altra banda, Ferran Brugué és un extrem gironí, de 23 anys, que aterra a la Garrotxa procedent del Badalona amb qui aquesta darrera temporada ha disputat 28 partits i ha fet tres gols. Brugué ha passat pel planter de l’Espanyol i del Girona i també ha jugat al Sant Andreu. El jove atacant es va mostrar satisfet d’haver signat per un club amb la projecció de l’Olot: «Aquí el projecte és ambiciós i espero que sigui un gran any pel club i l’afició».

L’Olot s’enfrontarà a l’Escala el dissabte, i completarà la pretemporada amb partits contra el Cerdanyola, Nàstic, Tona, Barça B i Peralada. A més, clourà la preparació amb el torneig de l’Estany.