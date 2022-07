Laia Palau agafa el relleu de Pere Puig a la direcció esportiva de l’Spar Girona

L’Spar Girona va anunciar ahir un gran canvi en la direcció esportiva. L’exjugadora Laia Palau, que fa tan sols uns mesos va deixar les pistes, pren el relleu de Pere Puig i s’encarregarà de planificar la plantilla. En el mateix comunicat, el club informava que Puig seguirà lligat a l’Uni, ara realitzant funcions directives dins de la junta.

«Ha arribat el moment i un munt de records, de fets i de gent m’ha passat pel cap els darrers dies», va escriure a les xarxes Puig, que tancava el missatge recordant que, tot i els «molts anys, massa», que ha estat al club, «l’Uni continua, i continua a les millors mans». El fins ara director esportiu ha participat activament en el creixement de l’Uni Girona des de la seva fundació. Puig va ser partícip directe de l’ascens aconseguit a la Lliga Femenina, de les dues lligues que van guanyar-se el 2015 i el 2019, de la Copa de la Reina el 2021 i de la participació de l’equip a l’Eurolliga, la màxima competició europea.

Palau va deixar el bàsquet amb 42 anys al final de l’última temporada, acabant amb una llarga trajectòria que l’ha dut a guanyar 33 títols de clubs i 12 medalles (entre elles, tres ors europeus) amb la selecció en 25 anys. Després de deixar les pistes, però, Palau no ha volgut separar-se del bàsquet, l’esport de la seva vida. L’exjugadora codirigeix, amb Pere Puig, l’acadèmia que porta el seu nom, el projecte formatiu femení que comparteixen l’Spar Girona i el Bàsquet Girona. Ara, els dos hauran de compaginar aquest càrrec amb els seus nous rols dins la direcció esportiva i la junta de l’Uni.

Per si tot plegat no fos prou, a part del rol en l’acadèmia i la direcció esportiva, Laia Palau és part del cos tècnic de la selecció espanyola femenina, on compleix amb les funcions de Team Manager. L’excapitana de l’Spar Girona ja va advertir-ho el dia de la seva retirada: «Deixo de jugar a bàsquet. No vull utilitzar la paraula retirada perquè no deixo el bàsquet. M’ho miraré d’una altra manera», i així ho ha fet.

Al seu torn, Pere Puig ja havia anunciat, el març de 2021, en una entrevista a Diari de Girona, que tenia al cap deixar la direcció esportiva del club, tot i que ja llavors admetia que seguiria vinculat a l’Uni «d’una altra manera, amb una altra intensitat». En concret, Puig va dir el següent: «Tinc claríssim que aquesta és la meva última temporada. Ja no tinc les forces que tenia abans. L’equip de la temporada que ve el faré jo perquè és una feina d’ara, dels propers mesos, i després la idea seria sortir». Va complir un altre any.

Aquest migdia, a les 12:30 hores, l’Spar Girona farà una roda de premsa per als mitjans de comunicació en què el president Cayetano Pérez acompanyarà Pere Puig i Laia Palau.