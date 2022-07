Després de meditar-ho durant molt de temps, Pere Puig ha decidit fer un pas al costat per dedicar-se a la junta directiva de l’Spar Girona i deixar la direcció esportiva a Laia Palau, que des que va retirar-se com a jugadora també assumeix altres funcions dins del club com la direcció del projecte de base. Aquest migdia els dos protagonistes i el president Cayetano Pérez han escenificat el canvi de papers a Fontajau.

Laia Palau s'ha mostrat contenta i amb molta ambició per assumir un nou rol dins del club i, en conseqüència, professionalitzar la figura de directora esportiva. "Entenc que amb les exigències d’un club d’aquest nivell i l’estructura que tenim no es tractarà de fer només una cosa. La meva feina no serà només ser la directora esportiva i en Pere no se’n va, encara que vulgui marxar. És molt bo fent la seva feina i el talent no es pot desaprofitar. Volem que tots els talents sumin i jo n’he d’aprendre. La meva feina fins ara ha estat dins la pista i potser gestionant grups, però intentaré aprendre ràpid i fer-ho de la millor manera. És una responsabilitat molt gran. Estic súper contenta i motivada, espero tenir el seu suport. El futur és il·lusionant. Tant de bo surti bé. Esperem poder tancar l’equip i que tinguem èxits, com a mínim consolidar aquest projecte que ha costat tant portar fins aquí com un dels forts de la Lliga i un sòlid de l’Eurolliga", ha dit. La nova directora esportiva ha revelat que el club treballa per tancar el fitxatge d'"una peça important". "És una americana i tant de bo puguem anunciar-ho en breus. Estem treballant per això", ha confessat.

Per la seva part, Pere Puig ha reconegut que "és difícil quedar-se amb alguna cosa d'aquests 17 anys" i que el traspàs de la direcció esportiva a Laia Palau s'ha dut a terme de "manera natural". "Aquests anys n’hem parlat moltíssim amb la Laia. Jo veia que tots caminàvem una mica cap aquí. Al club li cal frescor i maneres de fer diferents les coses. A la Laia no l’atures, té una empenta com a la pista, penso que les seves idees seran molt bones per l'Uni", ha assegurat.