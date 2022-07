Reforços de luxe per a Xavi a l’espera de Koundé

El Barça arriba a l’última setmana de la gira americana amb bones sensacions a la gespa i als despatxos. Els blaugranes, que s’enfrontaran la matinada que ve al Juventus a Dallas (2:30 hores, TV3 i Barça TV), han deixat un bon gust de boca en els seus dos amistosos davant l’Inter Miami i el Madrid. Els quatre reforços (Christensen, Kessié, Raphinha i Lewandowski) han rendit a l’espera de l’arribada de Koundé.

Xavi confia a tenir lligat el seu central desitjat abans que s’acabi l’expedició nord-americana. El Sevilla, que ja s’ha desprès de Diego Carlos, s’havia resignat a vendre el seu altre central. El preu de sortida eren 65 milions, encara que el Barça va intentar rebaixar-lo fins als 40 afegint-hi algun jugador a l’operació. Però el conjunt andalús preferia diners al comptat i res de terminis.

A pel rècord d’inversió

Amb el cash de la segona palanca i la complicitat de Koundé, que el seduïa més el Camp Nou que Stamford Bridge, el Barça ha pujat l’aposta, en la línia del tot o res de Joan Laporta per iniciar un altre cercle virtuós. En cas de tancar aquest reforç, el Barça, que ja ha invertit 103 milions (més variables) amb Raphinha i Lewandowski, es convertiria en el conjunt que més ha gastat aquest estiu. I sense comptar amb els dos laterals que encara li queden per fitxar.

Caldrà veure com afecta el cas Koundé, sumat al de Raphinha, a la negociació amb el club londinenc per Azpilicueta i Marcos Alonso. Cal no oblidar que el Chelsea segueix interessat en Frenkie de Jong, cosa que pot evitar que es bloquegi l’arribada a Barcelona dels laterals espanyols. Tot i això, Mateu Alemany treballa en altres alternatives per als carrilers, com per exemple Caio Henrique, lateral brasiler del Mònaco representat per Deco.

Si al final el Barça aconsegueix convèncer Frenkie de Jong perquè deixi el Camp Nou, la cirereta del pastís seria Bernardo Silva. El migcampista del Manchester City, que l’estiu passat ja va voler sortir, somia jugar a Barcelona. Pep Guardiola ja ha dit que no el retindria, una altra cosa és el que demani el City pel traspàs.