Suspenen el sorteig de la lliga Femenina per la guerra entre la Lliga i la Federació La LPFF ha anunciat aquest dimarts al matí que ha realitzat el sorteig a la 1 del migdia, com a resposta al silenci del Consell Superior d'Esports després de demanar es paralitzés el sorteig que la Federació havia anunciat per dimecres amb el consegüent conflicte de competències