El Bisbal Bàsquet de Rofes comença els entrenaments

La direcció esportiva del Sol Gironès Bisbal Bàsquet va decidir prescindir dels serveis del tècnic Cesc Senpau i va apostar per rellevar-lo pel barceloní Carles Rofes, oficialitzant-ho a mitjans del passat juny. En aquest període s’ha treballat en renovacions i en noves incorporacions per confeccionar una plantilla competitiva que donés continuïtat al projecte empordanès.

I s’ha aconseguit: s’ha renovat la columna vertebral de l’equip i s’han anunciat tres fitxatges de galons per a les posicions que quedaven més tendres. Lamin Dibba arriba del Bàsquet Girona per reforçar l’interior, que quedava tocat amb la lesió de Xavi Montalat; Pablo Murcia prové del Nou Bàsquet Torrent per apuntalar la direcció d’orquestra de l’equip juntament amb Pau Soler; i Jaume Solé aterra des de Mataró amb el repte de marcar diferències. Per tot plegat el tècnic Carles Rofes se’n mostra satisfet: «S’han reforçat les posicions que calien. Tenim una plantilla molt completa, que complementa experiència amb joventut i viceversa». Carles Rofes n’és conscient que la reestructuració de la categoria es traduirà en «una temporada molt dura» i que per això cal tenir una identitat definida i ser un grup unit. A partir d’aquestes bigues mestres, el barceloní espera que arribin els resultats. «Més endavant ja mirarem la classificació», assegura, «però primer s’ha de treballar amb rigor, honestedat i la màxima exigència possible».

Aquesta temporada al capdavant del Bisbal Bàsquet serà la primera experiència lluny de casa de l’extècnic dels Lluïsos de Gràcia. Carles Rofes explica que el club se l’imaginava semblant al que s’ha trobat: «Tenia una idea semblant a aquesta: és un club amb una identitat forta, tothom hi està molt implicat, tenien clar què volien, les posicions a reforçar i els primers contactes establerts amb antelació». Per això Rofes explica que s’hi sent com a casa, ja que troba diverses similituds entre el club empordanès i els Lluïsos. «Tinc la sensació que respiren igual. El funcionament es basa molt en el compromís de la gent. El grup creix, sense perdre els orígens però amb ambició. Hi ha pocs recursos però molta implicació. Els Lluïsos també són això», assegura.

Aquesta pretemporada és important perquè la competició EBA l’any passat va acabar a l’abril. Els jugadors porten gairebé quatre mesos sense competir, amb la Lliga Catalana a l’horitzó, que comença el proper 3 de setembre. D’altra banda, l’equip debuta a EBA l’1 d’octubre a casa contra el Mataró Parc Boet. Per això Rofes aposta per mantenir la fase preparatòria també durant el mes de setembre amb la mirada posada al primer partit de la lliga regular: «Fa molt que no es competeix i a l’agost tenim gent de vacances i treballant. Després vindrà tot de cop, per això ens hi hem d’adaptar», sentència.