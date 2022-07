El Consell Superior d’Esports (CSD) va suspendre de manera cautelar els sortejos de la Primera Divisió femenina que anaven a fer per separat la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF), ahir, i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), avui, per evitar un «esperpent major» en el conflicte obert que hi ha entre ambdós organismes.

El passat dia 20 la LPFF va proposar que el sorteig del calendari de la pròxima temporada se celebrés a la seu del CSD en reconeixement a la seva aposta per la professionalització del futbol femení, però la RFEF va anunciar que seria a la seva seu a Las Rozas avui dia 27 a les 12:30 hores. Dos dies després, la LPFF va presentar al CSD el conflicte, en entendre que la RFEF «pretén usurpar competències», ja que la preparació dels calendaris i la seva celebració (elecció de la seu, dia, lloc, tipus d’esdeveniment, etc.) corresponen a les lligues professionals, de la masculina i de la femenina. Aquesta va aclarir llavors que si el sorteig del futbol professional masculí se celebra a la seu de la RFEF «és, única i exclusivament, perquè així ho ha decidit voluntàriament LaLliga dins de l’àmbit de les seves competències». La Primera femenina començarà el cap de setmana del 10-11 de setembre.