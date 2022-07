El Barça continua prenent forma, tot i que contra la Juventus no va passar de l'empat (2-2) i tampoc va exhibir un joc tan fluid com contra el Madrid i l'Inter Miami. Dembélé, amb dues accions de fantasia, va ser l'estrella de la tornada a Dallas, i va animar el partit amb menys ritme i exuberància de la gira dels EUA. Amb Pedri i Araujo reservats i sense l'encara lesionat Ferran Torres, Lewandowski va repetir com a titular, però flanquejat aquesta vegada per Dembelé i Aubameyang. A la seva esquena, un centre del camp més físic, amb Nico i Kessié als interiors escortant Busquets.

La pressió alta, de nou molt agressiva a l'inici, va donar una vegada més els seus fruits: en tot just 10 minuts Lewandowski i Aubameyang ja havien fregat el pal amb dos llançaments des de fora de l'àrea després d'unes recuperacions després de pèrdua. Malgrat això al Barça li va durar menys la pilota i no va tenir el mateix ritme de joc que en els partits contra l'Inter Miami i Madrid. Els 37 graus de Dallas tampoc hi ajudaven. Però just després de la pausa d'hidratació, Dembélé es va inventar l'1-0, agafant la pilota a la banda dreta i driblant tres rivals abans de batre Szczensy de xut encreuat. El 'Mosquit', el que millor resisteix la calor Una badada defensiva de Dest va permetre a Cuadrado servir amb safata l'empat a Moise Kean, que es va avançar a Eric Garcia. Però Dembélé, gairebé calcant la jugada del primer, va tornar a posar l'equip al davant al marcador amb el seu tercer gol aquesta pretemporada. L'extrem francès, que va donar a més una gran assistència a Kessié que el porter de la Juve va rebutjar 'in extremis', va celebrar els seus dos gols fent el gest de dormir. Ell va ser un dels principals arguments perquè els culers que el veien des de casa no fessin el mateix. Si Ousmane està veient porteria amb més facilitat que l'any passat, Lewandowski continua sense haver-se estrenat com a golejador amb el nou equip. El Bota d'Or es va oferir i va deixar bons moviments, però, amb prou feines va tenir ocasions a part de la fuetada inicial i un cop de cap desviat, haurà d'esperar-se per cantar el seu primer gol com a blaugrana. Diumenge, a Nova York, tindrà una nova oportunitat. El davanter polonès va seguir després del descans, amb Alba, Kessié, Christensen i Dest, entre el carrusel de canvis. Raphinha, com contra el Madrid, va deixar anar un altre obús des de fora de l'àrea que va posar a prova els reflexos del porter 'bianconero', però va ser Kean el que va sacsejar de nou l'electrònic després d'un parell de mals rebutjos de Dest i De Jong. El centrecampista neerlandès, a qui el Barça continua obrint la porta, va tornar a jugar de central. Un altre dels transferibles, Pjanic, es va estrenar aquesta pretemporada amb la intenció de postular-se com l'alternativa a Busi i el pivot, i va ser dels millors després de l'entreacte. Raphinha i Ansu Fati van enviar la pilota a la creu dreta de la Juve en tot just 10 segons, però ni ells ni Gavi, en un eslàlom des del cercle central, van tenir premi. El centrecampista andalús i Depay van disposar d'una doble ocasió en el tram final i el davanter neerlandès, en l'últim sospir, també va tenir un clar un contra un. Però el marcador no es va moure en una segona part en què Piqué va tornar a rebre els xiulets i els crits de «Shakira» cada vegada que tocava la pilota.