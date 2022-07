Laia Palau «És una gran responsabilitat»

Feia temps que a Pere Puig li rondava pel cap que tard o d’hora havia de deixar de ser el director esportiu de l’Spar Girona, tenint en compte que compaginava aquesta tasca, que exigeix molta dedicació, amb la seva feina. La temporada passada ja volia fer el pas al costat com va explicar en una entrevista a Diari de Girona, però, després de 17 anys al capdavant -coincidint amb la fundació del club l’any 2005-, era difícil i encara més si el president Cayetano Pérez li demanava que no ho fes. Enguany, però, ha trobat a la persona ideal a qui traspassar-li els papers: Laia Palau. L’exjugadora de l’Uni va retirar-se al final del curs passat i durant els darrers mesos ha estat treballant colze a colze amb Puig per acabar assumint la direcció esportiva de l’entitat gironina. Quan Cayetano Pérez li va proposar després del partit contra el Perfumerías Avenida, la barcelonina ho va tenir clar. «Aquests anys n’hem parlat moltíssim amb la Laia. Jo veia que tots caminàvem una mica cap aquí. Al club li cal frescor i maneres diferents de fer les coses. A la Laia no l’atures, té empenta com a la pista, penso que les seves idees seran molt bones per a l’Uni», va manifestar Puig ahir en el seu comiat i alhora la presentació de Palau com a nova directora esportiva.

Fidel al seu tarannà, Palau va assegurar que «és una responsabilitat molt gran» i que «estic súper contenta i motivada». «El futur és il·lusionant. Tant de bo surti bé. Esperem poder tancar l’equip aviat i que tinguem èxits, com a mínim per consolidar aquest projecte que ha costat tant portar fins aquí sent un dels forts de la Lliga i un sòlid de l’Eurolliga», va afegir. Sobre el club en el qual s’ha convertit l’Uni d'ençà de la seva fundació, va referir-se’n el president Cayetano Pérez. Sobretot, destacant la figura de Puig: «Els èxits del club han estat gràcies a la seva aportació. Hem pogut gaudir de bones jugadores pel seu talent i olfacte. A partir d’ara continuarà ajudant en l’àrea esportiva des de la junta directiva, tant del primer equip com de la base que enguany anirà de bracet amb el Bàsquet Girona». Per la seva part, Puig va explicar que quan es va crear l’Uni «a mi em va tocar la part esportiva quan es van repartir les tasques i amb el salt a la Lliga Femenina 2 se’m va posar el càrrec de director esportiu». «Aquests 17 anys han sigut molt macos i m’han passat molt ràpid. Ningú podia imaginar que el club creixeria d’aquesta manera, jugant a Lliga Femenina, a la Lliga europea i que hauríem guanyat títols. També n’hem perdut més, però sempre hi som lluitant-los. Feia temps que demanava un canvi perquè el club s’ha fet molt gran i veia que s’havia de portar des d’una òptica professional. La meva manera de treballar em limitava perquè tinc la meva feina i mai he volgut ser professional del club perquè hauria estat injust per les altres persones que també van fundar-lo i s’hi dediquen en cos i ànima», va comentar. L’ambició de Laia Palau Fa tot just dos mesos que Laia Palau va penjar les vambes i se li ha girat la feina. I és que a part de ser la directora esportiva de l’Uni, una tasca amb la qual s’estava familiaritzant abans de ser anomenada oficialment, també codirigeix amb Puig el projecte formatiu de l’Uni i el Bàsquet Girona amb l’Acadèmia Laia Palau i és la Team Manager de la selecció femenina de bàsquet. La barcelonina, però, creu que pot compaginar-ho tot alhora: «Aquest últim any anava encaminat cap aquí. He estat fent aquestes tasques amb en Pere treballant pel primer equip i la base i també la selecció des que va acabar la temporada i vaig retirar-me. Puc estar a tot arreu. No tindré vida, però no passa res perquè és pel meu futur. Tots som conscients que interessa que jo estigui en els màxims camps possibles del bàsquet». La nova directora esportiva va revelar que l’Spar Girona treballa per tancar el fitxatge «d’una peça important». A l’espera de poder-lo confirmar en els pròxims dies, va explicar que «és una americana i tant de bo puguem anunciar la seva arribada en breu». Alhora, confia plenament en el tècnic Bernat Canut i l’equip que s’ha format amb la continuïtat del gruix de la plantilla.