Després de gairebé un mes de negociacions, l’Olot per fi ha pogut tancar el fitxatge del porter sub23 que buscava. Es tracta del llançanenc d’Arnau Fàbrega, un jugador que encaixa amb la filosofia del club i que competirà amb Albert Batalla per un lloc sota pals.

El porter, de 22 anys i 1,88 metres d’alçada, arriba a la Garrotxa després de desvincular-se del filial de Las Palmas. La temporada passada Fàbrega va competir amb els canaris a Segona Federació i, malgrat tenir força protagonisme a la segona volta, no podria fer res per evitar el descens de l’equip a Tercera. En total, va disputar 10 partits.

Iniciant-se en el futbol al Llançà, l’equip del seu poble, la seva progressió va fer que cremés les següents etapes a la base del Girona, l’Espanyol i el Figueres. Tot seguit, Fàbrega va marxar al Granada per completar l’etapa de juvenil a Divisió d’Honor i fins i tot debutaria amb el filial a Segona B. El curs 2019-20 va ser cedit a l’Huétor Vega per jugar a Tercera. El seu últim exercici a Granada (2020-21) va compaginar el Recreativo Granada a Segona B amb el primer equip, del qual n’era el tercer porter. Aleshores, els andalusos competien a Primera i Fàbrega anava convocat a l’Europa League.

Ara, el llançanenc obre una nova etapa a prop de casa. «M’he sentit molt a gust i m’he trobat un grup molt treballador, centrat i amb les idees clares. Treballaré per donar el màxim i aportar tot el possible per ser competitius amb l’Albert. La decisió serà de l’entrenador», ha dit Fàbrega que des d’avui ja està a les ordres de Manix Mandiola.