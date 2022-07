El fitxatge del central francès Jules Koundé pel Barcelona es troba en la recta final, segons va poder saber EFE de fonts properes a la negociació, i l’operació podria tancar-se pròximament, ja que les diferències econòmiques entre el club blaugrana i el Sevilla són cada vegada menors. Hi ha un principi d’acord entre ambdós clubs.

El Sevilla tenia pràcticament tancat el traspàs del jove central al Chelsea per uns 65 milions d’euros (55 fixos més 10 en variables), però el jugador, segons les mateixes fonts, desitjava signar pel Barcelona i, fins i tot, té un acord personal amb els blaugranes per les quatre pròximes temporades, fins al 2026.

Així que el Barcelona va posar tota la seva maquinària pesada a treballar. El Sevilla va confiar l’operació a Jorge Mendes, superintermediari amb qui el president blaugrana Joan Laporta té una bona relació, i, alhora, l’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, es va posar en contacte amb el francès per explicar-li els seus plans.

Després va entrar en joc el director de futbol del Barcelona, Mateu Alemany, que en aquest mercat estival està sent un dels protagonistes més destacats després de tancar els fixtatges de Kessie, Christensen, Raphinha i Lwandowski.

El Sevilla demanava 65 milions per Koundé i el Chelsea, encara que a terminis i amb variables, estava disposat a arribar a aquesta quantitat; ara, però, el Barcelona, en la seva primera oferta, va arribar als 45 (40+5), segons va avançar TV3, que va assegurar que els andalusos havien rebaixat les seves pretensions fins als 55 (50+5), tenint en compte que el jugador només atendria l’oferta del Barcelona.

Així que si el Barcelona accelera en la negociació, Koundé podria ser blaugrana pròximament i es convertiria en el sisè fitxatge per al proper curs després dels de Kessie, Christensen, Raphinha, Dembélé i Lewandowski.

Algunes informacions, no confirmades per EFE, asseguren que el jugador fins i tot podria incorporar-se en l’última part de la gira pels Estats Units a Nova York, entre ahir i diumenge, on el Barcelona jugarà davant el New York Red Bulls.

Al marge de Koundé, el Barça manté obertes negociacions per signar un parell de laterals, posició en la qual necessita reforçar-se davant la falta d’efectius. En aquest sentit, el club està interessat en els jugadors del Chelsea Marcos Alonso i Azpilicueta.