La Generalitat ja ha presentat al COE la candidatura de Catalunya en solitari per organitzar els Jocs d'Hivern. Així ho ha explicat aquest dijous la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant una roda de premsa al Palau de la Generalitat, al costat de Mònica Bosch, coordinadora del projecte. Després de reunir la Taula territorial dels Jocs -amb alcaldies, consells comarcals i diputacions, i presidents de les federacions d'esports d'hivern català i espanyol-, Vilagrà ha subratllat que no vol perdre "l'oportunitat" d'optar als Jocs d'Hivern del 2030. Però ha reconegut, tot seguit, que la decisió no depèn del Govern i que, per tant, el projecte podria enfocar-se a organitzar l'esdeveniment del 2034.

Vilagrà ha detallat que la consulta ciutadana a les comarques afectades pels Jocs continua "paralitzada". La consellera ha explicat que, fins que el COE no validi la candidatura catalana, no es podrà fer la consulta al territori. Pel que fa a les proves, es manté que les disciplines de circuits de lliscament i trampolins de salts es facin a Sarajevo (Bòsnia), o a La Plagne o Courchevel (França), segons consta al projecte català. D'altra banda el Govern preveu construir una pista a la Fira de Barcelona per a la prova de patinatge de velocitat. El nou Palau Blaugrana i l'estadi Olímpic de Badalona acollirien l'hoquei gel, i el Palau Sant Jordi seria la seu del patinatge artístic. Un dels esports que s'havia de celebrar a Saragossa en el projecte de la candidatura conjunta amb l'Aragó, el curling, es disputaria en un recinte que es vol construir a Gavà, i que tindria per nom 'Centre d'Alt Rendiment Esports de Gel', amb capacitat per a 3.000 persones. El biatló i l'esquí de fons es farien a Baqueira-Beret, essent aquestes dues disciplines que també s'havien de fer a Aragó.