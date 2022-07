L’exdavanter del FC Barcelona i de l’Atlètic de Madrid va confirmar que té un acord per tornar al Nacional de Montevideo aquesta temporada. L’uruguaià, de 35 anys torna al club on va començar i es va formar i del quan en va sortir quan tenia tan sols 16 anys, per jugar al Groningen holandès. Suárez, que la setmana passada s’estava entrenant a les instal·lacions del Barça, ha passat també per l’Ajax i el Liverpool durant la seva etapa a Europa.