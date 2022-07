«En Manix és diferent; arriba al jugador d'una altra manera per guanyar»

Després d’una primera etapa amb Raúl Garrido i una experiència a Mèxic en les categories inferiors de la selecció, el de Santa Pau va tornar a l’Olot coincidint amb l’arribada de Manix Mandiola. Ara, prepara l’equip per al debut a Segona Federació en una pretemporada marcada per la calor.

En quin estat de forma s’ha trobat els jugadors després de reprendre la pretemporada?

Enguany ha estat una mica atípic perquè vam haver de començar els entrenaments molt aviat pel partit contra el Barça i després vam donar deu dies de festa per començar aquesta setmana el que seria la pretemporada normal. Hem hagut d’establir unes pautes de treball individual per als jugadors perquè no estiguessin aturats durant les vacances.

El risc de patir lesions podia ser major?

Sí. Normalment a la pretemporada s’intenta anar de menys a més amb les càrregues, però ens vam trobar que venia el Barça i en qüestió d’una setmana havíem d’estar al màxim. Vam adaptar-nos perquè ningú es fes mal. La sort és que tot ha anat rodat.

Conèixer la majoria de la plantilla del curs passat deu facilitar les coses.

Totalment. En conec a molts i ja sabien les dinàmiques de treball que s’han de fer. La meva comunicació amb ells també és més fàcil en aquest aspecte. Amb els nous que han arribat potser ha sigut una mica més complicat perquè no els coneixia i alguns han vingut lesionats. El procés d’adaptació és més llarg.

L’onada de calor ha canviat la planificació que tenia pensada?

Incidim moltíssim en la hidratació. També en fer les tasques a l’ombra: el treball de gimnàs, de recuperació... Hem intentat evitar el sol. La planificació al camp s’ha mantingut, però estem molt a sobre del jugador perquè sigui conscient de la importància que té hidratar-se entre sèries d’exercicis.

Quins aspectes té en compte?

Al principi el jugador no està en l’estat de forma òptim per competir. Se l’ha d’escoltar molt i fer una bona planificació en el treball de força i de resistència per anar augmentant la càrrega.

Com es presenta la nova temporada a Segona Federació per al cos tècnic?

És més fàcil treballar quan vens d’aconseguir un ascens. La il·lusió, la confiança, la motivació, les expectatives..., són altes. Tothom està més content i les metes es veuen més a prop, però al cos tècnic volem treballar dia a dia per veure fins a on arribem i si l’equip s’adapta. Som ambiciosos, tot i que alhora sabem que la categoria és complicada i nosaltres som nous.

Costa baixar del núvol?

Des de l’arribada d’en Manix -també va ser la meva- a les últimes jornades, l’equip no ha perdut i hi ha solidesa. Per què no podem repetir coses importants aquest any? També hem de fer la lectura que en el futbol mai se sap i és complicat. Hem de ser realistes, tocant de peus a terra i centrant-nos en el que depèn de nosaltres.

L’etapa amb Manix Mandiola és gaire diferent respecte la que va viure amb Raúl Garrido?

És diferent. En Manix té una manera diferent d’entendre el sistema de treball. Ni millor ni pitjor, però s’arriba al jugador d’una altra manera per intentar guanyar els partits. Com a preparador físic i segon entrenador que vaig ser, intento ajudar-lo perquè la seva idea de joc tingui al darrere una base, per part meva, que li faciliti la feina.

Abans va estar a la selecció de Mèxic.

Va ser una etapa curta, però intensa. Em va obrir noves visions del futbol i de la vida. Ara tinc més experiència perquè vaig tenir la sort d’estar amb diversos cossos tècnics. Tinc més recursos per plantejar els entrenaments i els partits. Va ser un aprenentatge que també em va permetre evolucionar com a persona. Trobo a faltar la selecció per poder estar en un context d'elit. Hi havia molt nivell, però també he de dir que aquí a Olot tenim la sort que el club és seriós i els camps d'entrenament de Royalverd són espectaculars. Al final, guanyes per un costat i perds per l'altre. Ara mateix estic bé.

Treballar en família també suma?

És clar. La filosofia de l'Olot és de proximitat, amb gent de casa i jugadors de la zona. Això fa que el vincle emocional sigui molt gros.