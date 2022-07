El gironí Oriol Paulí està molt a prop de ser nou jugador del Barça. L’aler, de 28 anys, mesura 2,01 metres i arribarà procedent de l’Andorra, firmant per dues temporades en les quals reforçarà l’equip de Jasikevicius en la rotació.

Això suposarà el retorn de Paulí al club on va formar-se entre 2006 i 2014. No seria pas de blaugrana, però, que debutaria a l’ACB o a l’Eurolliga, sinó defensant els colors del Gran Canària, on va jugar des que va deixar el Barça i fins al 2020. Des de llavors, l’aler vestia la samarreta del Morabanc Andorra, club del qual s’ha desvinculat després d’acabar la temporada passada amb un descens a la LEB Or.

Oriol Paulí seria un reforç important per al Barça, ajudant a reforçar un equip que pot jugar més de 90 partits en una temporada. En aquest sentit, Jasikevicius valora la seva arribada i el veu com un bon jugador per la rotació. A més a més, tenint en compte la probable sortida d’Oriola al Bàsquet Girona, l’aler permetrà complir els estàndards de la Lliga Endesa, que reclamen 4 jugadors espanyols en les convocatòries dels partits.