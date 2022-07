Sebastian Vettel ha anunciat aquest dijous al matí la seva retirada de la Fórmula 1 al finalitzar aquesta temporada. Ja es deia que el pilot alemany, quatre vegades campió del món, no estava a gust a Aston Martin i notava que la seva etapa al gran circ ja havia arribat a la seva fi. I avui, 28 de juliol del 2022, a una setmana que comenci l’aturada d’estiu, ha sortit la notícia que Vettel no continuarà en la Fórmula 1, així ho ha comunicat Aston Martin, la seva escuderia des de fa dos anys.

Les alarmes comencen a sonar aquest matí després que el pilot alemany es creés un compte d’Instagram i que ell mateix ‘repostegés’ una publicació del seu germà anunciant que a les 12.00 hi haurien notícies.

Arribada l’hora, en el nou compte d’Instagram de Vettel, en la qual no hi havia publicacions, apareixen dos vídeos, un en anglès i un altre en alemany, anunciant que no continuarà en la Fórmula 1 a l’acabar la temporada. El curiós és que en la biografia del compte, a part de posar que és campiona del món x4, com fan la majoria d’esportistes amb els seus èxits, apareix el lema «There is still a race to win (Encara queda una carrera per guanyar)».

En el vídeo de comiat, Vettel agraeix a totes les persones que l’han recolzat en aquests 14 anys a la Fórmula 1, i tots els seus companys, enginyers i caps d’equip que l’han acompanyat en aquesta llarga travessia de l’automobilisme. A més, l’alemany ha anunciat que seguirà al volant en altres disciplines de l’automobilisme i que la seva millor carrera «encara ha d’arribar». D’altra banda, hem apreciat el ‘Seb’ més humà, volent passar més temps amb la seva família, ja que aquest esport per molt bonic que sigui et fa sacrificar moltes coses de la teva vida, afegeix el pilot alemany en el seu comiat.

La retirada d’una llegenda

La Fórmula 1 diu adeu a una llegenda a final de temporada. La història que ha escrit Seb a l’enciclopèdia de la Fórmula 1 acapara moltes pàgines a causa de la seva implacable trajectòria al ‘Gran Circ’. Vettel va debutar en la Fórmula 1 el 2007 sent pilot reserva de BMW, i havent de pujar a un cotxe per reemplaçar Robert Kubica després de l’accident tràgic al Canadà 2007. Va acabar vuitè en la seva primera carrera i des d’aquell dia ja s’apreciava que una llegenda havia nascut.

El 2008 va firmar contracte amb Toro Rosso, el filial de Red Bull, per disputar la seva primera temporada completa en la categoria reina dels cotxes, i va guanyar la seva primera carrera en el GP d’Itàlia el 2008. El seu esplendorós debut en la categoria va fer que l’alemany fitxés per Red Bull l’any 2009, la temporada en què Brawn GP no va tenir rival i va aconseguir el campionat.

L’any 2010, el seu segon any amb Red Bull, va començar l’era Vettel. El canvi de reglament va fer que la graella es tornés molt més competitiva i en la lluita entre quatre pilots per aconseguir el mundial Seb es va emportar quatre mundials consecutius (2010-2014). Durant quatre anys vam veure la millor versió de Vettel, lluitant cap de setmana rere cap de setmana amb Fernando Alonso i companyia, unes batalles que mai oblidarem els fanàtics d’aquest esport.

El seu regnat amb Red Bull el va fer canviar d’aires per aconseguir una vegada per sempre el mundial amb la ‘Scuderia Ferrari’, que des de Schumacher ningú ha aconseguit. El que va passar és que des del 2015 vam passar de l’era Vettel, a l’era Hamilton, on el britànic va mostrar la superioritat més aclaparadora en tota la història de la F1. Durant cinc temporades Seb va estar lluitant contra Mercedes per aconseguir el mundial però la fletxa platejada no deixava opció a cap altre pilot de la graella per alçar-se amb el títol, tant de constructors com de pilots.

Durant la seva etapa amb el Cavallino Rampante vam veure una actitud una mica desesperant de Vettel, ja que allà no tenia el millor cotxe, però va continuar lluitant fins que Ferrari va tocar fons el 2019. La desesperació del pilot amb l’escuderia va arribar a un límit de no poder continuar treballant al seu costat, i el 2020 va firmar pel nou Racing Point, l’Aston Martin.

Aquests dos anys amb l’escuderia britànica han passat desapercebuts en la trajectòria de Vettel en la F1. El canvi a una escuderia més senzilla ha tret protagonisme al pilot alemany que veia com la seva etapa al Gran Circ s’anava acabant. Lluitar per passar a Q2, tenir els punts a llarga distància, han sigut els motius pels quals Vettel ha deixat de la F1, ja que segons ell «la nova generació ja ha arribat». D’aquesta manera, l’alemany deixa pas als joves pilots i deixa el seu seient lliure per a la temporada 2023.