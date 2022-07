Urtasun, Jawara i Vecvagars causen baixa al Girona

El Bàsquet Girona va anunciar ahir tres noves baixes a la plantilla de cara al curs 2022-23 a l’ACB. En concret, es tracta de Txemi Urtasun, Karamo Jawara i Kaspars Vecvagars, que havien sigut part de l’històric equip que va aconseguir l’ascens a la màxima categoria del bàsquet nacional. Els tres jugadors havien arribat a l’equip la temporada passada, però no tenen continuïtat en el nou projecte a l’ACB.

Txemi Urtasun, de fet, no haurà arribat a celebrar ni un any com a jugador del Bàsquet Girona. El navarrès, que va incorporar-se a l’hivern a l’equip de Marc Gasol procedent del Baxi Manresa, ha vestit 17 vegades la samarreta del club. Tot i una llarga carrera a l’ACB i, fins i tot, dues temporades a l’Eurolliga (amb el Màlaga, de 2012 a 2014), el veterà jugador de 38 anys no seguirà a Girona. Al seu torn, el noruec Jawara i el letó Vecvagars van firmar pel Bàsquet Girona l’estiu de 2021 i s’acomiaden del club després d’haver jugat 37 i 31 partits, respectivament.

En el comunicat en què es feia oficial el seu comiat, el club els agraïa «la seva professionalitat i implicació», considerant-los jugadors «fonamentals dins i fora la pista en l’ascens a l’ACB».

La plantilla agafa forma

D’aquesta manera, l’equip d’Aíto García Reneses va deixant lloc a possibles noves incorporacions. El de Pierre Oriola és un dels noms que més estan sonant per fitxar pel club gironí en el seu debut a l’elit.

Sigui com sigui, el Bàsquet Girona ja compta amb una bona plantilla formada per deu jugadors. Entre aquests, hi ha cinc cares noves: les del nord-americà Kameron Taylor, el jove croat Roko Prkâcin, el tarragoní Pol Figueras, l’argentí Pato Garino i l’andorrà Quino Colom. A més a més, seguiran al club Josep Franch, Max Fjellerup, Èric Vila, Jaume Sorolla i Marc Gasol, que haurà de deixar la presidència.

La baixa més destacada de cara a la temporada 2022/23 és la d’Albert Sàbat, que passa a integrar-se al cos tècnic. Hi ha, també, el cas de Molins, Stürup i Delgado, que, tot i renovar, se n’aniran com a cedits per seguir creixent.