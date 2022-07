El davanter xinès Wu Lei no continuarà a l’Espanyol aquesta temporada. El jugador negocia el retorn al seu club d’origen el Xangai Port en una operació que permetria l’Espanyol alliberar massa salarial per reforçar-se. De moment, Wu Lei arrossega molèsties i no ha viatjat a Marbella per fer la pretemporada amb l’equip.