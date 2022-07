El Barça fa oficial el fitxatge de Koundé, l’escollit per asseure Piqué

Gerard Piqué ha estat titular indiscutible des que va tornar al Barça l’any 2008. 14 temporades, déu-n’hi-do. Quan Xavi li va dir que si seguia aquesta temporada perdria aquesta condició, el segon capità li va respondre que, als seus 35 anys, intentaria demostrar que continuava sent el millor central de l’equip, vingués qui vingués. Amb Araujo renovat, Gerard aspirava fins ara a disputar l’altra plaça a Eric Garcia i Christensen. L’aterratge de Jules Koundé, l’escollit per rellevar a Piqué en l’eix, canvia no només l’escenari per al central del planter sinó que dona a la defensa blaugrana un salt de qualitat. El club va anunciar ahir que ha arribat a un principi d’acord amb el Sevilla pel seu traspàs i que l’operació serà oficial quan el jugador, que ja és a Barcelona, passi la revisió mèdica amb la conseqüent signatura del contracte.

El Barça pagarà 55 milions més 5 en variables pel defensa francès que, per edat (23) i condicions, és un fitxatge estratègic: una inversió a curt, mitjà i llarg termini, a diferència dels veterans Azpilicueta (32) i Marcos Alonso (31), els altres triats per reforçar la defensa. Compta amb l’avantatge sobre Christensen de conèixer bé la Lliga i garanteix una excel·lent sortida de pilota, una de les principals virtuts d’Eric i Piqué. A més de la seva contundència i capacitat d’anticipació, la seva velocitat li permet jugar també com a lateral. Però el futbol és impredictible, com bé sap el Barça amb Umtiti, un altre defensa francès que va arribar al Camp Nou gairebé amb la mateixa edat que la que té ara Koundé i que, després de dos anys excepcionals que van fer pensar que el club tenia amb ell central per anys, va veure frenada la seva carrera pels problemes físics.

Koundé també va haver de passar per quiròfan el mes passat per unes molèsties als isquiostibials que l’havien perseguit la passada temporada. Una operació que va refredar l’interès del Chelsea i que va posar al Barça en la carrera. Això sí, escaldat pel cas Umtiti, el club s’ha interessat pel seu estat físic. El jugador ha tornat a tocar pilota aquesta setmana i el seu entorn ha insistit que els problemes que va patir la passada temporada ja han estat esmenats i estarà al màxim per a l’inici de curs.

Si no hi ha rebaixes salarials (De Jong tampoc està per la labor) ni sortides (Umtiti, Riqui Puig, Neto, Mingueza i Braithwaite segueixen a Barcelona i Pjanic, Abde i Memphis encara continuen als EUA) haurà d’activar-se una tercera palanca, la de Barça Studios per poder inscriure a Koundé i companyia (Azpilicueta, que podria ser el pròxim en vestir de blaugrana, i Marcos Alonso) abans del primer partit de Lliga, el 13 d’agost davant el Rayo.

«Quan ens mostrin la documentació de les palanques i alguns jugadors que han de vendre, veurem si poden inscriure’ls a tots», va assenyalar ahir Javier Tebas, que considera que Joan Laporta està fent els deures: «Ells saben el que han de fer. Crec que van per bon camí».