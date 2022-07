El 12 de juliol el pilot català de l’Indycar Àlex Palou va anunciar que correria per McLaren la pròxima temporada. Des de llavors, no s’acaben els problemes amb el Ganassi, el seu actual equip, que ja va dir que el retenia per 2023. Palou va desmentir-ho i, arran d’això, l’equip el va castigar barrant-li l’accés a les dades de telemetria, cosa que afecta el seu rendiment a les curses i la defensa del títol. Ara s’ha fet públic, a més, que Ganassi l’ha demandat davant el Tribunal Superior del Comtat de Marion (Florida).