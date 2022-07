Michaela Onyenwere, exjugadora de l’Spar Girona des que va desvincular-se del club el passat mes d’abril, ja sap quin serà el seu nou equip: el Beskitas turc. Serà el segon equip europeu on jugui la que va ser sisena en la primera ronda del Draft 2021 de la Women NBA.

L’alera-pivot nigeriana amb passaport nord-americà va arribar a Girona durant l’hivern i v arribar a jugar 11 partits (18:41 minuts de mitjana) amb la samarreta de l’Uni a la Lliga Femenina, firmant una mitjana de 9’7 punts i 2’7 rebots per partit. Onyenwere també va ser a la pista en 3 partits (21 minuts) de la Copa de la Reina, sumant 21 punts per partit.

Aquesta va ser la primera experiència a l’altra banda de l’Atlàntic per a l’americana, que, amb les New York Libery de la WNBA, va ser la rookie de l’any. En la seva segona temporada a la màxima competició femenina dels EUA, Onyenwere està jugant, de mitjana, poc més de 14 minuts per partit, acumulant 5’2 punts i 2’2 rebots.