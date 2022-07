El Bàsquet Girona va anunciar ahir quin serà el nou càrrec que ocuparà Jordi Sargatal després d’escollir Aíto García Reneses com a entrenador per al debut a l’ACB. El tècnic gironí es converteix en el responsable de l’àrea metodològica tècnico-tàctic de la base. D’aquesta manera, Sargatal, que va aconseguir l’històric ascens a l’ACB el passat mes de juny, es desvincula de l’staff tècnic del primer equip després de dues temporades formant-ne part. En aquesta reincorporació a l’organigrama tècnic de l’entitat, Sargatal treballarà amb els equips de la base des de la categoria sub18 fins a la mini.

El tècnic havia estat lligat a equips de l’acadèmia des de la fundació del Bàsquet Girona, el 2014, i va passar a formar part de l’staff tècnic del primer equip com a entrenador assistent a LEB Or. En la seva segona temporada a la categoria, la darrera, va agafar el relleu de Carles Marco al capdavant de l’equip el passat mes de novembre. Des de llavors, amb Sargatal -i també l’arribada de Marc Gasol a la pista-, el Girona, que estava enfonsat, va alçar el vol, amb un gran balanç de 23 victòries i 5 derrotes en 28 partits. Això li va valer la quarta posició a la lliga i, així, l’accés als play-off d’ascens. La resta és història per a l’esport gironí amb un ascens que quedarà en la memòria.

Sargatal valorava així el seu nou rol al club: «Després de la satisfacció de poder créixer i aconseguir l’ascens a l’ACB, ara toca liderar i poder sumar coneixement i metodologia a la base d’un club que ha crescut moltíssim i té reptes importants al davant».

El director esportiu del Bàsquet Girona, Jordi Plà i Comas, va agrair la feina feta durant el curs, «tant des de l’inici com després, quan va posar-se al capdavant del grup de treball», i va recordar que «en Jordi sempre serà l’entrenador de l’ascens, una persona de club a disposició de les necessitats l’entitat, que és casa seva».