Xicu Reixach s’acomiada de l’handbol

Ja feia dies que s’ensumava un canvi de cicle a l’Handbol Bordils, però l’anunci oficial de la retirada de Xicu Reixach ho va acabar d’evidenciar. L’històric 5 del club, que al març va fer 32 anys, s’acomiada de les pistes després d’haver viscut i participat d’una gesta que serà recordada: un club d’una vila de poc més de dos milers d’habitants va ascendir a la segona divisió estatal i hi va competir vuit anys. A la de Reixach, també s’hi sumen les baixes dels històrics Jairo Montes, Joan Vilanova i Ignasi Moreno.

El club va publicar a les seves xarxes: «Una vida dedicada al club. El nostre 5 decideix posar punt final a la seva carrera esportiva després de vestir el blanc-i-verd des de ben petit. Perseverança, visió, força i el cap ben amunt; alegria i companyerisme». També va obrir la porta a establir un nou vincle. «T’esperem al racó, a la grada o a la pista de ball», assegura l’entitat.

Xicu Reixach explica que es tracta d’una decisió presa amb temps i que ja feia temps que hi donava voltes: «Vaig voler fer un any mes a Nacional perquè no exigia tant com Plata i tenia ganes de jugar als camps on havia jugat quan jugava a la base». Tot i tenir l’oportunitat de seguir, n’estava convençut que calia tancar l’etapa: «Els nous místers em van fer una nova proposta perquè seguís, però ja tenia clar que no seguiria».

El de Celrà té ganes de recórrer altres camins després d’una vida dedicada a l’handbol: «Ara vull gaudir del temps amb la família i els amics. Aprofitar el temps lliure, els caps de setmana i practicar altres esports». Assegura que es tracta, per ell, d’un canvi notori. «Em té encuriosit saber com és la vida sense l’handbol. Fa molts anys que la meva rutina sempre és la mateixa: estudiar, treballar i entrenar a Bordils, i els caps de setmana dedicats a l’handbol, sobretot a Plata», explica.

El que també té clar, això sí, és que marxa amb una bona motxilla: «He crescut amb l’handbol. M’enduc molts records, molts amics i entrenadors.».

Farrarons i una nova etapa

L’Handbol Bordils competirà per segon any a Nacional, després del descens fa dues temporades de Divisió d’Honor Plata, on s’hi va passar vuit cursos seguits. El club gironí, després del descens de fa un any, s’ha adaptat a la tercera categoria de l’handbol estatal i aspira a tornar a escalar amunt algun dia.

Amb el primer equip a Nacional i una pedrera que, com sempre, puja amb força i ganes, el nou tècnic Gerard Farrarons va explicar els seus objectius com a nou tècnic: «El principal, i així ho he expressat al club, és la voluntat de formar jugadors. M’agradaria que fossin una mica millors després de passar per les meves mans i les d’en Josep Mitjà, el meu segon. Després, els resultats ja es veuran. Competirem per veure fins on podem arribar».