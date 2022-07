L’exterior Alba Riera, nascuda el 2004, torna al GEIEG per reforçar l’equip a la Lliga Femenina 2. Serà el primer any com a sènior de la jugadora, que va formar-se al GEIEG Uni i havia arribat a debutar amb el primer equip la temporada 20/21. Riera arriba del Boet Mataró i és el novè fitxatge de les grupistes.