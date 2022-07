Ja fa més de catorze anys que es va crear el Club Natació Swimfaster de Salt amb l’objectiu d’oferir un servei d’aprenentatge de natació, principalment enfocat a la competició. Des d’aleshores l’entitat esportiva no ha fet més que créixer. En els seus inicis, el club només comptava amb vuit nedadors que entrenaven a la Piscina Municipal de Salt i ara ja en suma més de vuitanta, entre els quals s’hi troben trenta infants, que competeixen dels 8 anys als 19, i cinquanta màsters, que competeixen a partir dels 20 fins que anuncien la seva retirada. A través de mètodes d’aprenentatge individualitzats i amb grups reduïts el CN Swimfaster Salt pretén que els esportistes del club millorin el seu nivell esportiu i tècnic de manera eficaç a l’hora que augmentin el seu rendiment per a una millora total, apostant per l’economia del moviment en el medi aquàtic.

La culpa d’aquest èxit la té Sergi Aznar, el seu ideòleg, fundador i actual director tècnic de l’entitat. Aznar és un nedador experimentat que compta amb una trajectòria dilatada i que ha rondat diferents clubs, entre els quals s’hi troben La Jonquera, Figueres, Sant Andreu, Montjuic, Terrassa, Castàlia Castelló de la Plana i Olivar de Saragossa. D’altra banda, també va passar 4 anys pel Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès i compta amb un palmarès envejable: és medallista en els campionats d’Espanya en braça i papallona de la seva categoria, té un sisè lloc als Europeus i ha anat estat convocat amb la selecció catalana i espanyola de natació.

Actualment, a banda de dirigir el club, segueix amb la seva trajectòria esportiva competint com a màster. Aznar defineix el Swimfaster Salt com un club proper: «Som un club de natació de competició, però som un club familiar. Tots sumem, tots som importants. Ens importa la germanor, el sacrifici i la constància». A més, també considera que formar part d’un municipi com Salt hi juga a favor. «El poble ens ha recolzat sempre. Vam arribar a la Piscina Municipal de Salt ja fa molts anys, quan jo estudiava a la Universitat de Girona, i comptem amb el suport de l’UFEC, l’Ajuntament de Salt i l’Eurofitness Salt. És un orgull per a nosaltres que Salt tingui un equip de natació de competició», assegura.

Aquest any ha estat especialment fructífer per al club, però encara els queda corda per estona. 20 nedadors del Swimfaster Salt (o el que és el mateix: un quart dels que conformen l’entitat) van participar als campionats de Catalunya, d’estiu que se celebraven a Tarragona durant el cap de setmana de l’11 i 12 de juny. Els saltencs van aconseguir un total de 19 medalles, coronant-se com el segon club més condecorat de tot Catalunya i el primer de les comarques gironines. Per acabar-ho d’adobar, només un mes després el club va portar 7 participants als campionats d’Espanya, que se celebraven a Las Palmas de Gran Canaria del 7 al 10 de juliol. El Swimfaster Salt va aconseguir un total de 9 medalles: 6 d’or, 2 de plata i 1 de bronze. De 160 clubs participants, el club saltenc va quedar en una bona 49 posició.

Aquest estiu l’activitat no s’atura. A l’horitzó hi ha els campionats d’Europa, que se celebraran a Roma a finals d’agost. El Swimfaster Salt té previst portar-hi un total de 7 nedadors. Sergi Aznar assegura que hi ha possibilitats d’aconseguir alguna medalla, tot un repte per al club. «Hi anem amb ganes. Hem d’entrenar tot l’estiu, però l’objectiu és molt important. És un repte pels nedadors que hi anirem però també pel club”, sentencia.