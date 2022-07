Només falta una setmana per al 5 d’agost, un dia marcat a foc al barcelonisme: l’aniversari de la marxa de Leo Messi, una ferida que continua oberta en canal i que Joan Laporta assegura que vol tancar.

«L’etapa de Leo no va acabar com tots volíem. Va acabar molt condicionada per qüestions econòmiques. Tenim un deute moral amb ell en aquest sentit. Ens agradaria que el final de la seva carrera anés amb la samarreta del Barça i sent aplaudit a tots els camps», va sentenciar des de Nova York. El president blaugrana ja havia obert aquesta porta el cap de setmana passat en una entrevista a ESPN però aquesta vegada va ser molt més clar. «Això és una aspiració. No hi ha res parlat. Em sento corresponsable d’aquest final. Crec que és un final provisional, crec que aconseguirem que aquesta aspiració sigui una realitat».

Laporta va prometre durant la campanya electoral que renovaria l’estrella argentina. Però, adduint el fair play financer de LaLiga, no va poder complir la paraula. Les palanques econòmiques han canviat la situació: el Barça ja no ha de fitxar amb la regla 1x4 (només podia invertir en nous fitxatges un euro de cada quatre nous que ingressés) sinó que torna a la 1x1.

De 38 gols a 11

El curs passat va ser molt decebedor tant per al Barça com per a Messi. Els blaugranes van quedar fora de la fase de grups per primera vegada en 18 anys i el PSG, malgrat el trident Messi-Mbappé-Neymar, va patir una dolorosa eliminació contra el Madrid. «Qui marcarà els 30 gols de Messi?», es preguntava Koeman abans de la sortida del vuit vegades pitxitxi de Lliga. A la seva última campanya a Barcelona havia aconseguit més gols que tots els altres davanters junts. Sense ell, els màxim golejadors van ser Aubameyang i Memphis Depay (13 gols a totes les competicions), mentre que l’exblaugrana, després de 13 temporades seguides sense baixar dels 38 gols, només en va aportar 11 al PSG.

Messi va firmar per dos anys amb el PSG amb la intenció de posar després rumb l’any que ve els EUA per acabar la seva carrera a l’Inter de Miami. Però el canvi de la situació econòmica i esportiva del Barça podria alterar els plans: el club blaugrana, a diferència de fa un any, torna a ser competitiu. A més, a la banqueta ja no hi ha un Koeman amb què no va tenir feeling sinó el seu amic Xavi, que desitja el seu retorn. El tècnic ja va dir aquesta setmana que «tant de bo» que la història de Messi amb el Barcelona no s’hagi acabat.

Reconstruir els ponts

El primer pas, en qualsevol cas, és reprendre la confiança que es va trencar entre Laporta i Messi per la sortida. Des de l’entorn del jugador expliquen a aquest diari que Leo només pensa en el present i que, a més, no és que no hi hagi hagut cap oferta del Barça sinó que no hi ha hagut un missatge més enllà de les paraules.