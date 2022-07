L’anglès George Russell (Mercedes) sortirà primer aquest diumenge en el Gran Premi d’Hongria, el tretzè del Mundial de Fórmula 1, que es disputa a Hungaroring, el circuit dels afores de Budapest.

Russell va signar la seva primera «pole» en Fórmula 1 en dominar ahir la qualificació, en la qual va cobrir els 4.381 metres de la pista hongaresa en un minut, 17 segons i 377 mil·lèsimes, només 44 menys que espanyol Carlos Sainz (Ferrari), que sortirà segon a Hongria, per davant del seu company, el monegasc Charles Leclerc, que sortirà tercer.

L’altre espanyol, Fernando Alonso (Alpine), arrencarà sisè en la pista en la qual, l’any 2003 va festejar la primera de les seves 32 victòries en Fórmula 1. El doble campió mundial asturià sortirà des de la tercera fila, al costat del seu company, el francès Esteban Ocon, que sortirà cinquè; just per darrere de l’anglès Lando Norris (McLaren), que va acabar quart la qualificació, en la qual, la pluja no va acabar apareixent.

El sèptuple campió mundial anglès Lewis Hamilton (Mercedes) arrencarà setè, mentre que el líder del mundial, Max Verstappen (RedBull) sortirà desè.